Карл III выступил с первым телеобращением к нации

Король Великобритании Карл III отдал дань уважения годам служения королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В первом телеобращении к нации, которое было показано в пятницу, 73-летний монарх признался, что его мать всегда была для него источником вдохновения и образцом служения нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева, моя любимая мать, служила вдохновением и примером для меня и всей моей семьи. Мы находимся в большом долгу перед ней, каким только может быть долг любой семьи перед матерью, за ту любовь и теплоту, которые она нам давала, за ее наставничество и понимание, а также за пример, который она нам подавала", - сказал Карл III.

Говоря о служении его матери не только Великобритании, но и странам Содружества, новый король сказал, что "это было глубокое личное обязательство, которое определило всю ее жизнь". "Она пошла на жертвы ради долга", - добавил глава государства, заметив, что "самоотверженность и преданность [Елизаветы II] как суверена никогда не знала колебаний, ни во времена изменений и прогресса, ни во времена радости и празднования, ни во времена грусти и потерь". "Я отдаю дать памяти моей матери и выражаю почтение ее служению на протяжении всей жизни. Я знаю, что ее смерть приносит огромную грусть столь многим из вас, и я разделяю со всеми вами это чувство безмерной потери", - сказал Карл III.

Король присвоил сыну Уильяму титул принца Уэльского.