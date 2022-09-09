ЧП в Нью-Йорке

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения полиомиелита, заражение которым было ранее выявлено в штате.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.

"Вирус полиомиелита был обнаружен в образцах сточных вод, взятых на прилегающих к городу Нью-Йорк территориях, в том числе в округах Рокленж, Ориндж, Салливан и Нассау", - говорится в сообщении.

Введение режима чрезвычайного положения направлено на стимулирование вакцинации от полиомиелита.