https://news.day.az/world/1494249.html Пожар разразился в торговом центре в России - ВИДЕО
Пожар разразился в торговом центре в России - ВИДЕО
В уфимском торговом центре "Меркурий" на улице Кольцевой начался серьезный пожар. Сигнал в ГУ МЧС по Башкирии поступил в половине восьмого вечера. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности тушения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пламя разбушевалось на втором этаже комплекса и вскоре достигло третьего. На место выдвинулись более 50 огнеборцев и спасателей на 18 единицах техники.
Ближе к восьми вечера категорию пожара повысили до третьей. Тушение ТРЦ в Орджоникидзевском районе Уфы продолжается, информация о пострадавших пока не поступала.
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