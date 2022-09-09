Пожар разразился в торговом центре в России

В уфимском торговом центре "Меркурий" на улице Кольцевой начался серьезный пожар. Сигнал в ГУ МЧС по Башкирии поступил в половине восьмого вечера. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности тушения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пламя разбушевалось на втором этаже комплекса и вскоре достигло третьего. На место выдвинулись более 50 огнеборцев и спасателей на 18 единицах техники.

Ближе к восьми вечера категорию пожара повысили до третьей. Тушение ТРЦ в Орджоникидзевском районе Уфы продолжается, информация о пострадавших пока не поступала.