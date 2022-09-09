https://news.day.az/world/1494250.html В Турции десятки человек пострадали в тяжелом ДТП с метробусами - ФОТО
В Турции десятки человек пострадали в тяжелом ДТП с метробусами - ФОТО
Два городских метробуса с пассажирами столкнулись в пятницу в Стамбуле на северо-западе Турции, передает Day.Az со ссылкой на TRT.
Губернатор Стамбула Али Ерликая сказал: "К сожалению, 42 наших соотечественника получили ранения в результате аварии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
В связи с аварией на место выехало множество бригад скорой помощи. Спасательные работы на месте аварии продолжаются.
Сообщается, что некоторые граждане получили серьезные ранения.
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