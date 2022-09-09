В Турции десятки человек пострадали в тяжелом ДТП с метробусами

Два городских метробуса с пассажирами столкнулись в пятницу в Стамбуле на северо-западе Турции, передает Day.Az со ссылкой на TRT.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сказал: "К сожалению, 42 наших соотечественника получили ранения в результате аварии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

В связи с аварией на место выехало множество бригад скорой помощи. Спасательные работы на месте аварии продолжаются.

Сообщается, что некоторые граждане получили серьезные ранения.