Ещё шесть судов с продовольствием выйдут из украинских портов

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 96,2 тыс. тонн продовольствия. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение СКЦ распространил в пятницу.

Сухогруз Eaubonne выйдет из Одессы и доставит в Испанию 32,8 тыс. тонн кукурузы, 13,9 тыс. тонн пшеницы и 10,9 тыс. тонн ячменя. Сухогруз Kan 2 отправится из Одессы в Ливию с грузом 11 тыс. тонн кукурузы и 3 тыс. тонн ячменя. Сухогруз Lady Sham доставит из Одессы в Италию 5,6 тыс. тонн семян подсолнуха. Сухогруз Magnolia выйдет из Черноморска в Турцию с 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла, Briza - из Черноморска в Грецию с грузом 6,5 тыс. тонн кукурузы, Princess Amhan - из Черноморска в Италию с грузом 6 тыс. тонн пшеницы. Выход всех судов в море ожидается 10 сентября.

В субботу также состоится выход в море двух задержавшихся ранее судов. Сухогруз A-Line отправится из Черноморска в Египет с грузом 10,7 тыс. тонн кукурузы, Lucky - из Южного в Грецию с грузом 6 тыс. тонн кукурузы и 4,4 тыс. тонн ячменя.

Всего по состоянию на 9 сентября из Украины вывезено 2 463 991 тонна продовольствия. Выполнено 108 вывозных рейсов, в порты страны прибыло 129 судов.