Огромная очередь фур на границе Литвы с Беларусью

Очередь грузовых автомобилей на границе Литвы с Беларусью в течение пятницы увеличилась до более чем 600 фур, на одном из переходов в Калининградскую область РФ простаивают более 100 машин.

Как переадет Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы.

По состоянию на 22:00 по местному времени очереди отмечены на всех четырех КПП на белорусском направлении, где суммарно находились 615 фур. По состоянию на 09:00 пятницы пропуска ожидали 455 машин.

Наиболее длительное ожидание пересечения границы зафиксировано на самом востребованном у водителей пограничном переходе в населенном пункте Медининкай (направление на Минск), где стоят 315 грузовиков. Согласно прогнозу ведомства, до пересечения границы им придется простоять 31 час.

В течение дня очередь образовалась на одном из четырех КПП на калининградском направлении. На пункте перехода в городе Кибартай на 22:00 простаивали 103 фуры. Прогнозируемый пропуск через границу составляет 11 часов.