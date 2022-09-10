Необычная находка археологов в Перу

В Перу обнаружены захоронения царских ремесленников древнеиндейской цивилизации. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Варшавского университета.

Цивилизация уари существовала на территории Перу в VI-X веках нашей эры. Их государство предшествовало государству инков, и его столица располагалась неподалеку от современного Аякучо. На пике в этом городе жили 40 тыс. человек, а его постройки отличались необычным обликом. Жилища возводили прямоугольными с внутренними двориками внутри, а храмы имели форму буквы D. В 2010 году археологи обнаружили мавзолей для уарийской элиты на территории памятника Эль-Кастильо-де-Уармей, заполненный похороненными и погребальным инвентарем. В том числе, удалось обнаружить трех похороненных царей.

Теперь Милош Герш и его коллеги обнаружили "галерею элитных ремесленников" в этом мавзолее. Всего удалось обследовать тела семи человек, четырех взрослых и трех подростков. Вместе с умершими находились материалы и сотни инструментов, которыми они пользовались при жизни, например, топор, пила, ножи и сырье для изготовления корзин. Рядом с останками также находились изделия из разных материалов, включая дерево и ткань. По мнению исследователей, находки подтверждают то, что памятник Эль-Кастильо-де-Уармей был не только царской усыпальницей и сакральным местом, связанным с культом предков, но и важным административным и ремесленным центром уари.

Особенно бросается в глаза богатый погребальный инвентарь гробницы. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что похороненные были искусными ремесленниками, частью элиты общества.