Крупнейший бассейн Парижа закрылся

В столице Франции закрылся крупнейший в городе бассейн из-за высоких цен на энергоресурсы. Как сообщает Международное французское радио, в противном случае владельцам пришлось бы в три раза поднять стоимость билетов - с 5 до 15 евро, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Речь идет о спортивном центре Pailleron, оператором которого выступает Vert Marine. Бассейн ежегодно посещают почти 380 тысяч человек. Комплекс планировалось открыть накануне после летнего перерыва.