Макрон обратился к французам

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников закупать продукцию у местных фермеров, чтобы обеспечить продовольственный суверенитет. Как передает Day.Az, его слова цитирует ТАСС.

Во время встречи с молодыми фермерами он подчеркнул важность таких действий. "Согражданам следует осознать, что необходимо покупать французские продукты питания, любить наше сельское хозяйство", - заявил Макрон. Он назвал приобретение местных товаров "ключевым элементом для обеспечения продовольственного суверенитета".

Французский лидер сообщил, что молодым фермерам будет выделено около 400 миллионов евро из бюджета государства. Кроме того, по его словам, в стране появятся бизнес-инкубаторы для внедрения инновационных методов ведения сельского хозяйства.