США назвали срок действия программы военной помощи Украине

Американская программа по оказанию военной помощи Киеву не прекратит действие в конце текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям ЛаПлант.

Он подчеркнул, что бюджет Соединенных Штатов на оказание военной помощи Украине рассчитан на два года.