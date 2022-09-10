https://news.day.az/world/1494261.html США назвали срок действия программы военной помощи Украине
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Американская программа по оказанию военной помощи Киеву не прекратит действие в конце текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям ЛаПлант.
Он подчеркнул, что бюджет Соединенных Штатов на оказание военной помощи Украине рассчитан на два года.
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