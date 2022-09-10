Производство в Германии упадет на 65%

Производство в Германии резко сократится на 65% из-за отсутствия газа с трубопровода "Северный поток". Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчеты Goldman Sachs, передает Day.Az.

"Если Россия не пустит газ по "Северному потоку", то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование. Это, в свою очередь, приведет к сокращению производств на 65%", - отметили аналитики.

9 сентября в материале немецкой газеты Handelsblatt сообщалось, что резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведет к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране. Издание со ссылкой на сообщение аналитиков Института мировой экономики (ИМЭ) написало, что в 2023 году ВВП Германии сократится в диапазоне от 0,7% до 1,4%, показав спад на €150 млрд. При этом инфляция ускорится до 8,7%, а расходы на энергоносители вырастут на €260 млрд.

До этого стало известно, что немецкий импортер газа Uniper допускает, что Германия все-таки рассмотрит вопрос о нормировании потребления топлива после решения России приостановить его транспортировку по газопроводу "Северный поток".