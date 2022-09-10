Белый дом пообещал помочь Европе с наращиванием запасов газа к зиме

Соединенные Штаты будут плотно взаимодействовать с союзниками, чтобы попытаться помочь Европе с наращиванием запасов природного газа к зиме и дальнейшей диверсификацией источников энергоресурсов для нее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким обещанием выступила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы на протяжении месяцев работали над тем, чтобы увеличить число альтернативных [Москве] источников природного газа для Европы, помочь сократить спрос Европы на российские энергоносители посредством увеличения эффективности [потребления топлива] и использования чистой энергетики. Тем не менее мы знаем, что предстоит проделать еще много работы. И мы продолжим тесно работать со своими союзниками, искать пути нарастить запасы газа в Европе и помогать расширить число других источников энергии, когда таковое возможно", - заявила официальный представитель президента США Джо Байдена. Она отвечала на вопросы репортеров на борту самолета американского лидера, отправившегося из Вашингтона в штат Огайо.