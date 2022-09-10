Индия ввела пошлину на экспорт некоторых видов риса

Индия запретила экспорт дробленого риса, а также ввела пошлину в 20% на поставки белого и коричневого риса. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на решение Управления внешней торговли Индии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Индии была введена 20% пошлина на экспорт белого и коричневого риса, на которые приходится около 60% общемирового объема продаж Индии. Пропаренный рис и басмати не подпали под ограничения. Экспорт дробленого риса будет разрешен до 15 сентября в тех случаях, когда погрузка началась до запрета и грузы уже были переданы на таможню", - отметили в публикации.

По данным издания, Индия является самым крупным поставщиком риса в мире. На нее приходится около 40% от общемировой торговли этим видом продукции. Кроме того, страна является основным поставщиком дешевого дробленого риса в некоторые страны Африки, которые используют его как основной продукт питания. При этом решение Индии является очередным крупным шагом по ограничению поставок продуктов питания, которое было вызвано из-за возможных проблем с экспортом и инфляцией.

Аналитики посчитали, что решение Индии дорого ей обойдется, так как лишит страну доли на рынке. Речь идет о том, что покупатели риса просто переключатся на Вьетнам и Таиланд, которые являются вторым и третьим по величине экспортерами этой сельхозкультуры.

Первая информация о том, что Индия может уменьшить экспорт риса или ввести какие-то ограничения, появилась от агентства Bloomberg в конце августа. По словам собеседников издания, правительство Индии обсуждает возможность сокращения вывоза дробленого риса, на зарубежные поставки которого приходится 20% от общего объема экспорта этой культуры.