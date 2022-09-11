ЕС произвел рекордное количество солнечной энергии

В период с мая по август Евросоюз (ЕС) произвел свыше 99 терраватт-часа электроэнергии при помощи солнечных панелей, что на 28% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные независимого аналитического центра Ember, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Летом 2022 года Европа стала рекордсменом по производству солнечной энергии - с мая по август на нее пришлось 12 процентов в энергобалансе ЕС. При помощи солнечных панелей за указанный период удалось выработать 99,4 терраватт-часа электроэнергии", - отметили в публикации.

По данным аналитиков, генерация такого объема электроэнергии при использовании газовых электростанций стоила бы €29 млрд. При этом рост выработки зеленой энергии говорит о том, что Европа всеми силами старается сократить зависимость от дорогого и вредного для окружающей среды вида топлива.

Эксперты сошлись во мнении, что инвестиции в солнечную энергию стали окупаться, так как каждый тераватт-час этой энергии помог сократить европейцам огромные суммы. При этом сейчас в Европе строят так много электростанций, что теперь каждое лето могут устанавливаться рекорды по производству безопасной энергии.

В конце августа глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия планирует подключиться к поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана. По его словам, Баку будет поставлять энергию в Грузию, а оттуда она пойдет в Румынию.