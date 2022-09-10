Байден продлил введенный в США после терактов 11 сентября режим ЧП

Президент США Джо Байден 9 сентября продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с сохранением "террористической угрозы". Режим ЧП предоставляет главе государства ряд дополнительных юридических полномочий, к которым он вправе в любой момент прибегнуть.

Чрезвычайное положение было введено в США 14 сентября, спустя три дня после одного из крупнейших терактов.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два - на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2977 человек.

Согласно американскому законодательству, режим ЧП автоматически прекращается, если президент США в течение 90 дней после очередной годовщины теракта не направит в Конгресс и не поручит опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы правительства страны, уведомление о необходимости его продления еще на год.