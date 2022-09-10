Байден намерен установить лимит приема беженцев в 125 тыс. человек

Администрация американского президента Джо Байдена направила Конгрессу доклад, в котором рекомендовала в 2023 финансовом году (начинается 1 октября 2022 года) установить квоту приема беженцев в страну в 125 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента, передает Day.Az.

Таким образом предлагается удовлетворить растущие потребности, порожденные гуманитарными кризисами по всему миру, отмечается в тексте.

Госдепартамент, министерство внутренней безопасности и министерство здравоохранения и социальных служб направили данный доклад президента в комитеты по вопросам судопроизводства Палаты представителей и Сената Конгресса США, указано в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и представители министерства внутренней безопасности и Минздрава проведут консультации с Конгрессом относительно предложений главы государства.

Байден увеличил квоту приема беженцев с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. человек еще в 2022 году.