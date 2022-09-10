https://news.day.az/world/1494302.html Крупное ДТП в Мексике: разбито 23 автомобиля, 34 пострадавших - ВИДЕО
Крупное ДТП в Мексике: разбито 23 автомобиля, 34 пострадавших - ВИДЕО
В мексиканском штате Керетаро водитель спровоцировал массовое ДТП с участием больше двух десятков легковых и грузовых автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, один из водителей, нарушивший правила, спровоцировал цепную реакцию столкновений на узком участке проезжей части, ограниченной с двух сторон высокими стенами.
По разным данным, травмы получили от 34 до 36 человек, большинству из них медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализированы двое пострадавших. Обстоятельства аварии уточняются.
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