Крупное ДТП в Мексике: разбито 23 автомобиля, 34 пострадавших

В мексиканском штате Керетаро водитель спровоцировал массовое ДТП с участием больше двух десятков легковых и грузовых автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, один из водителей, нарушивший правила, спровоцировал цепную реакцию столкновений на узком участке проезжей части, ограниченной с двух сторон высокими стенами.

По разным данным, травмы получили от 34 до 36 человек, большинству из них медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализированы двое пострадавших. Обстоятельства аварии уточняются.