В Чехии допустили возможность выхода Венгрии из ЕС

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек допустил исключение Венгрии из Евросоюза (ЕС) из-за ее позиции по отношению к России. Об этом он сообщил в эфире чешской радиостанции Český rozhlas Plus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он подчеркнул, что нежелание Венгрии поддерживать антироссийские санкции может привести к такому итогу. "В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - сказал Бек.

Министр также добавил, что он намерен приложить усилия в ближайшие месяцы для удержания Будапешта в фарватере общеевропейской политики.