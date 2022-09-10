В Италии растет количество недовольных из-за цен на электричество

Итальянцы все чаще выражают недовольство ростом цен на электроэнергию и высказываются против антироссийских санкций, пишет Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации издания, итальянцы недовольны повышением цен на электроэнергию в три раза.

Сообщается, что некоторые заведения общественного питания вывешивают на своих окнах счета за электроэнергию и пытаются экономить на электричестве, работая при свечах. В Неаполе и Перудже владельцы малого бизнеса и граждане без работы начали сжигать свои счета за электричество в знак протеста.

В преддверии выборов лидер оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Сальвини также высказался против антироссийских санкций и заявил, что они не эффективны. Сальвини настаивает на кардинальной смене позиции Италии.