Страны Европы массово вводят экстренные меры для борьбы с последствиями энергокризиса

Страны Европы начали массово вводить экстренные меры для борьбы с возможными последствиями энергетического кризиса. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сложилась экстраординарная ситуация, и призвал к "полной мобилизации" для устранения энергокризиса.

Швеции и Финляндии пришлось обеспечить своих производителей электроэнергии экстренной экономической помощью, поскольку они столкнулись с увеличившимся спросом на залог для своих операций хеджирования.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявил, что последствия текущего энергокризиса можно сравнить с последствиями банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году.

Меры для борьбы с кризисом стоимости жизни и энергетики предприняла также Германия. Власти страны в общей сложности выделили €350 млрд для компенсации потребителям и предприятиям последствия роста цен и разрыва экономических связей с Российской Федерацией, пишет The Financial Times.