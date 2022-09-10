Карл III официально провозглашен королем Великобритании
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Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Прямую трансляцию ведет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Церемония официального провозглашения Карла III королем началась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Процедура проводится в парадных покоях дворца, который до XIX века служил официальной резиденцией британских монархов. Также впервые в истории церемония транслируется по телевидению.

Прокламацию о его официальном провозглашении подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и проч.

Принц Чарльз стал новым королем Великобритании после смерти его матери королевы Елизаветы II, взяв имя Карла III.