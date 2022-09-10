Нигерия собирается нарастить поставки газа в Европу

Нигерия на фоне приближающейся зимы в Европе захотела увеличить поставки сниженного газа в регион. Об этом заявил государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва во время выступления на международной конференции нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане, передает SABС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас мы принимаем решительные меры по борьбе с хищением энергоресурсов. В прошлом воровство и вандализм сдерживали поставки нефти и газа на мировые рынки. Повышение уровня безопасности на месторождениях и инфраструктуре приведет к увеличению экспорта сжиженного газа в Европу", - отметили в сообщении.

По данным африканской радиостанции, в 2021 году Нигерия поставила в Европу 23 млрд кубометров сниженного газа. При этом сейчас страна собирается построить газопровод в Европу через Алжир. Нигерийское правительство в ближайшее время примет решение об инвестициях в размере свыше $10 млрд.

В SABС добавили, что Нигерией, Алжиром и Нигером минувшим летом создана целевая группа для реализации предложенного еще 40 лет назад проекта строительства газопровода с месторождений на юге Нигерии через пустыню Сахару в Европу. Протяженность газопровода составит 4128 км, а максимальный объем прокачки составит до 30 млрд кубометров газа в год.