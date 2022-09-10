Португалия раскритиковала предложение ЕС по экономии электричества

Министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейр раскритиковал предложение Европейского союза (ЕС) по обязательной экономии электроэнергии. Его слова приводит газета Expresso,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению политика, ЕС не должен обязывать своих членов сокращать потребление электричества. Кордейр указал на то, что польза от такой меры "пока не очевидна". В связи с этим он выступил против обязательности подобного решения, призвав Брюссель позволить странам самостоятельно принимать его.

Кроме того, португальский министр заявил, что с точки зрения Лиссабона крайне важными являются такие меры, как установление потолка цен на газ и запуск совместной платформы для закупок газа.