В Нью-Йорке объявили режим ЧП

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита. Об этом сообщает департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Округе Рокленд 21 июля был выявлен человек, который был заражен паралитическим полиомиелитом. Медики предполагают, что гражданин США заразился от прибывшего из-за рубежа иностранца.

Отмечается, что вирус, который был обнаружен и исследован, был идентифицирован как вирус полиомиелита вакцинного происхождения - "в последний раз его фиксировали в Нью-Йорке в 1990 году".

"Учитывая, что масштабы плановой вакцинации всех возрастных групп от полиомиелита из-за пандемии COVID-19 сократились я, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заключаю, что в штате Нью-Йорк произошла катастрофа, с которой местные власти не могут адекватно бороться, я настоящим документом объявляю чрезвычайное положение на территории всего штата до 9 октября 2022 года", -сказано в документе.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание, которое поражает спинной мозг и вызывает патологию нервной системы. Сегодня в мире не существует лекарства против полиомиелита, но есть вакцина, с помощью которой можно себя обезопасить.