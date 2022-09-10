Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США, передает "Интерфакс", передает Day.Az.

Стоимость сорта Arab Light уменьшится на $3,95 за баррель. Другие сорта подешевеют на $3-4,5 за баррель.

Для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены практически на все марки саудовской нефти будут сокращены на $2 за баррель. При этом экспортируемое в США топливо подорожает на $0,5 за баррель.