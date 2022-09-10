Экономисты заявили, что ФРГ накроет волна безработиц без газа РФ

Два ведущих исследовательских института Германии ожидают, что немецкая экономика сократится в 2023 году, а ущерб от рецессии составит 150 миллиардов евро, пишет газета Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ожидается, что экономика Германии заметно сократится в 2023 году. Это то, что предсказывают два ведущих немецких института экономических исследований в своих прогнозах, опубликованных в четверг. Институт экономических исследований им. Лейбница в Галле (IWH) прогнозирует снижение на 1,4%, а Кильский институт мировой экономики (IfW) прогнозирует снижение на 0,7%. Экономика Германии находится в состоянии спада, констатируют аналитики IfW", - указано в публикации.

По словам экспертов, последствия от ситуации в Украине и энергокризиса пока только на начальной стадии и полностью проявятся только в 2023 году. Исполнительный директор IFW Штефан Кутс заявил, что из-за высоких цен на импорт энергоносителей Германию накроет экономическая лавина.

Только в августе число банкротств в ФРГ поднялось на 26% в сравнении с прошлогодним показателем. Эксперты полагают, что в сентябре эти цифры увеличатся на четверть.