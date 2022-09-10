Польша займется разработкой разведывательно-ударного беспилотника нового поколения

Польская компания WB Electronics на выставке MSPO-2022 подписала контракт с Агентством по вооружению министерства национальной обороны Польши о разработке разведывательно-ударного беспилотника нового поколения Gladius 2, сообщает Defence24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что беспилотник имеет радиус действия более 100 км. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по Gladius 2 должны быть проведены с 2022 по 2026 годы.