Папа Римский о возможности ядерной войны

Папа Римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы не допустить в мире начала ядерной войны. Об этом он сказал на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Понтифик сказал, что после двух мировых войн человечество должно было бы научиться уважать права человека и международное право, но сейчас видны признаки отката назад. "Я уже говорил о третьей мировой войне "по частям", но сегодня, вероятно, можно говорить уже о войне "тотальной"", - констатировал глава римско-католической церкви.

Франциск посетовал, что сегодня снова необходимо молиться о том, чтобы ядерная война не наступила, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена.