Крушение вертолета в Афганистане

В столице Афганистана Кабуле во время тренировочного полета разбился вертолет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, вертолет марки "Черный ястреб", потерпел крушение и упал во дворе Национального Оборонного Университета во время тренировочного полета.

В результате аварии погибли 2 пилота и 1 техник, 5 членов экипажа получили ранения.