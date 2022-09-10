https://news.day.az/world/1494443.html Крушение вертолета в Афганистане - есть погибшие
Крушение вертолета в Афганистане - есть погибшие
В столице Афганистана Кабуле во время тренировочного полета разбился вертолет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, вертолет марки "Черный ястреб", потерпел крушение и упал во дворе Национального Оборонного Университета во время тренировочного полета.
В результате аварии погибли 2 пилота и 1 техник, 5 членов экипажа получили ранения.
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