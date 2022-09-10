Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов в Сирии

Силы специального назначения турецкой армии нейтрализовали четверых террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии. Об этом сообщает в субботу министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Пролитая кровь наших турецких военных не останется безнаказанной. Бойцы спецназа нейтрализовали 4 боевиков РКК/YPG, готовившихся провести теракты в зонах операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата", -говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжает бескомпромиссную борьбу с терроризмом.