МИД Ирана обвиняет Европу

Заявления европейской стороны с критикой позиции Тегерана являются шагом, подталкивающим переговоры по ядерной сделке к провалу. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Печально, что три европейские страны (Британия, Германия и Франция - прим. ТАСС) этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров", - цитирует его пресс-служба ведомства.