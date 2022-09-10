Автобус загорелся в ДТП с цистерной в Мексике

Жизни 18 человек унесло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика в Мексике. Утром 10 сентября в штате Тамаулипас от фуры отцепилась цистерна с растворителем и врезалась в пассажирский транспорт, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным региональной прокуратуры, ДТП имело место на шоссе Виктория - Монтеррей. После столкновения автобус вспыхнул, 18 туристов получили смертельные травмы.

Водитель большегруза, по предварительным сведениям, пытался покинуть место аварии. Известно, что туристический рейс следовал в мексиканский штат Нуэво Леон.