https://news.day.az/world/1494456.html Автобус загорелся в ДТП с цистерной в Мексике - 18 человек погибли
Автобус загорелся в ДТП с цистерной в Мексике - 18 человек погибли
Жизни 18 человек унесло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика в Мексике. Утром 10 сентября в штате Тамаулипас от фуры отцепилась цистерна с растворителем и врезалась в пассажирский транспорт, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным региональной прокуратуры, ДТП имело место на шоссе Виктория - Монтеррей. После столкновения автобус вспыхнул, 18 туристов получили смертельные травмы.
Водитель большегруза, по предварительным сведениям, пытался покинуть место аварии. Известно, что туристический рейс следовал в мексиканский штат Нуэво Леон.
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