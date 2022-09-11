Франция в ожидании аномальной жары

Волны аномальной жары, накрывшие Францию в течение этого лета, будут повторяться все чаще в ближайшие десятилетия. Такой прогноз озвучила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на исследование национальной метеорологической службы "Метео Франс", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным службы, июль 2022 года стал самым засушливым месяцем за всю историю наблюдений в стране, а лето в целом вторым самым жарким с начала XX века. При этом с начала года метеорологи зарегистрировали 33 дня, когда температуры считались аномально высокими.

В зонах, где по крайней мере 20 дней в году наблюдались высокие температуры, проживает около 14% от 67-миллионного населения страны. "В ближайшие годы 80% граждан рискуют ежегодно переживать от 16 до 29 таких дней. И это касается как дневных, так и ночных часов", - предупреждают специалисты.