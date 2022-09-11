Впервые за долгое время принц Уильям и герцог Гарри смогли встретиться. По мнению авторов Daily Mail, члены королевской семьи могут помириться, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Поле смерти Елизаветы II в Виндзор прибыли принц Уильям и принцесса Кэтрин, а также герцог Гарри и герцогиня Меган. Издание отмечает, что они временно забыли про все свои разногласия и вместе прошли вдоль ворот замка.

А по информации источника таблоида, ранее Уильям пригласил присоединиться к его прогулке с Кэтрин герцога и герцогиню Сассекских.

"Журналист Омид Скоби намекнул в Twitter, что Уильям готов протянуть Гарри оливковую ветвь и работать над тем, чтобы растопить лед между ними", - указано в материале.

В заключение издание напомнило, что две пары вышли на публику впервые с марта 2020 года.