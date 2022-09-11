Эксперты NASA заменили на лунной ракете SLS прокладки, связанные с утечкой топлива

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) произвели замену прокладок в топливной системе сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System, запуск которой в рамках лунной миссии Artemis 1 ранее был отложен из-за утечки жидкого водорода. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте NASA.

Ранее в американском космическом ведомстве отмечали, что работы по ремонту SLS проводятся непосредственно на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это позволит специалистам по завершении работ на месте протестировать линию подачи жидкого водорода "в криогенных условиях" и собрать "как можно больше данных" о причинах возникновения неполадки.

После отсоединения линии подачи топлива эксперты "заменили прокладки на основной ступени SLS, связанные с утечкой жидкого водорода, выявленной при попытке запуска 3 сентября", указывается на сайте NASA. Теперь специалисты NASA планируют в течение выходных провести оценку работы системы. 17 сентября будет произведена пробная заправка основной ступени ракеты-носителя жидким топливом, что позволит экспертам проверить систему при сверхнизких температурах.