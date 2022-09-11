В турецкой Конье обнаружен подземный античный город
В районе Сарайёну провинции Конья в Турции в ходе работ по расширению инфраструктуры одного из населенных пунктов, строители случайно обнаружили античный подземный город, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Основные постройки в городе датируются ранним Византийским периодом.
Местные власти реализуют программу, которая позволит привлечь внимание местных и иностранных туристов к объекту исторического наследия Анатолии.
По данным археологов под землей расположены помещения площадью в 20 кв. м., соединенные между собой сетью тоннелей различной протяженности.
По предварительным данным, общая площадь подземного города может достигать 5 тыс. кв. м.
Большинство находок, обнаруженные под землей датируются VIII веком н.э.
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