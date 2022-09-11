Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов еще четырех судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще четырех судов, которые вывезут в общей сложности 92,5 тыс. тонн продовольствия. Соответствующее сообщение СКЦ распространил в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из Одессы выйдет сухогруз Oris Sofi, который доставит в Ливан и Турцию 6 тыс. тонн подсолнечного масла. Из Черноморска выйдут суда S-Brilliant и Ahmet Can, которые доставят 40,2 тыс. тонн рапса и 2,8 тыс. тонн пшеничных отрубей в Нидерланды и Турцию, соответственно. Из порта Южный выйдет сухогруз Win Sino с 43,5 тыс. тонн подсолнечного масла, которое планируется доставить в Индию.

Выход указанных судов запланирован на воскресенье. Вместе с ними украинские порты покинут суда Magnolia, которое доставит в Турцию 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла, и Briza, на котором в Грецию будут вывезены 6,5 тыс. тонн кукурузы.

Всего по состоянию на 10 сентября из Украины вывезено 2 525 085 тонн продовольствия. Выполнено 113 вывозных рейсов, в порты страны прибыло 135 судов.