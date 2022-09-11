Сильное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение. Кадры с места появились в ночь на 11 августа в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,6. Его зафиксировали в 23:46 по местному времени.