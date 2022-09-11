Сильное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее
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В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение. Кадры с места появились в ночь на 11 августа в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,6. Его зафиксировали в 23:46 по местному времени. 

Эпицентр землетрясения располагался в 67 километрах от города Каинату. Очаг находился на глубине 61 километр. 

Кроме того, американская метеорологическая служба предупредила жителей страны об угрозе цунами. 