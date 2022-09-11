https://news.day.az/world/1494480.html В Чили протестует молодёжь - ВИДЕО
В Чили протестует молодёжь - ВИДЕО
Беспорядки и столкновения с полицией: в столице Чили Сантьяго несколько сотен старшеклассников потребовали улучшить условия обучения в школах, ввести уроки сексуального воспитания, гарантировать бесплатный транспорт и поступление в университет для всех, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Самые радикальные демонстранты забрасывали стражей правопорядка бутылками с зажигательной смесью, их разгоняли с помощью водомётов.
Молодёжные протесты в стране разгорелись после того, как на референдуме провалился проект новой конституции с социальным и экологическим уклоном.
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