В Чили протестует молодёжь

Беспорядки и столкновения с полицией: в столице Чили Сантьяго несколько сотен старшеклассников потребовали улучшить условия обучения в школах, ввести уроки сексуального воспитания, гарантировать бесплатный транспорт и поступление в университет для всех, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Самые радикальные демонстранты забрасывали стражей правопорядка бутылками с зажигательной смесью, их разгоняли с помощью водомётов.

Молодёжные протесты в стране разгорелись после того, как на референдуме провалился проект новой конституции с социальным и экологическим уклоном.