Администрация Парида подготовила план экономии энергии на зиму, в котором говорится о сокращении часов подсветки Эйфелевой башни, сообщает издание Le Journal du Dimanche, ссылаясь на план мэра французской полиции Анн Идальго, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, если сейчас последние декоративные огни на башне выключается в 01.00 (03.00 по бакинскому времени), то в зимнее время горадминистрация планирует гасить подсветку уже в 23.45 (01.45 по бакинскому времени), после ухода последних посетителей.

"Мера, о которой будет объявлено во вторник, носит в значительной степени символический характер. Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов", - сказал председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен.

По его словам, экономия "не будет феноменальной", но это будет символичной мерой, чтобы подать пример остальным.