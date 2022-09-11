Американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле

Боевой вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный Ястреб") террористического движения "Талибан" разбился в столице Афганистана Кабуле, в результате погибли три человека - двое пилотов и один член экипажа, сообщает министерство обороны страны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Вертолет разбился во время учений на территории кампуса Национального университета обороны из-за технических неполадок, отмечается в заявлении.



Кроме того, при крушении были ранены пять человек.



