https://news.day.az/world/1494492.html Американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле
Боевой вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный Ястреб") террористического движения "Талибан" разбился в столице Афганистана Кабуле, в результате погибли три человека - двое пилотов и один член экипажа, сообщает министерство обороны страны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле
Боевой вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный Ястреб") террористического движения "Талибан" разбился в столице Афганистана Кабуле, в результате погибли три человека - двое пилотов и один член экипажа, сообщает министерство обороны страны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Вертолет разбился во время учений на территории кампуса Национального университета обороны из-за технических неполадок, отмечается в заявлении.
Кроме того, при крушении были ранены пять человек.
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