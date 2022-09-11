Швеция готовится к парламентским выборам

В Швеции в воскресенье состоятся парламентские выборы: гражданам страны предстоит избрать 349 депутатов Риксдага. В пятницу вечером состоялись заключительные дебаты лидеров всех партий, участвовавших в гонке, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Среди ключевых тем, волнующих избирателей - инфляция и особенно рост цен на электроэнергию, а также климат, миграция и преступность.

Левоцентристкой Социал-демократической рабочей партии премьер-министра Магдалены Андерссон противостоят консерваторы из Умеренной коалиционной партии, а также националистическое движение "Шведские демократы".

СДРП, согласно опросам, пока немного впереди - политологи отдают ныне правящему движению до трети голосов. Но популистам также прочат большой успех - на волне антииммигрантской риторики - и это вызывает у некоторых политологов и политиков больше беспокойства, чем другие проблемы.

В целом же предсказать итоги выборов аналитики не берутся: поддержка левого и правого блоков практически одинакова.