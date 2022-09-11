https://news.day.az/world/1494500.html В Турции обнаружили подземный город - ФОТО
В Турции обнаружили подземный город - ФОТО
В турецкой провинции Конья строители при проведении работ обнаружили подземный город, сообщает в субботу "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Издание пишет, что, по предварительным данным, его общая площадь может достигать 5 тыс. кв. м, а большинство находок, обнаруженных под землей, датируются VIII веком н.э.
Отмечается, что под землей расположены помещения площадью 20 кв. м, соединенные между собой сетью туннелей.
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