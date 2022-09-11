В Турции обнаружили подземный город

В турецкой провинции Конья строители при проведении работ обнаружили подземный город, сообщает в субботу "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Издание пишет, что, по предварительным данным, его общая площадь может достигать 5 тыс. кв. м, а большинство находок, обнаруженных под землей, датируются VIII веком н.э.

Отмечается, что под землей расположены помещения площадью 20 кв. м, соединенные между собой сетью туннелей.