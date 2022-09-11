Еврокомиссия предложит проект европейского закона о свободе СМИ

Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает проект закона Евросоюза, который предусматривает гарантии издательской независимости редакций от политической власти и промышленных магнатов. Об этом сообщает французская газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Этот закон будет жесткой борьбой", - цитирует газета заместителя председателя Еврокомиссии, курирующей вопросы юстиции, Веры Юровой.

"Некоторые государства ЕС хотят иметь возможность влиять на средства массовой информации, они будут утверждать, что комиссия хочет присвоить их власть. Некоторые владельцы СМИ получают выгоду от нынешней ситуации, они будут кричать, что мы подрываем их бизнес", - отметил еврокомиссар.

Издание сообщает, что проект будет официально представлен Еврокомиссией в конце следующей недели. По данным газеты, "Закон о свободе СМИ" в предварительной версии содержит требование прозрачности в вопросе собственности СМИ и должен позволить ЕК начинать юридическую процедуру на европейском уровне, если не будет соблюдаться регламент.

В Еврокомиссии рассчитывают, что закон будет регулировать концентрацию собственности на СМИ и защищать журналистов от давления. Кроме того, проект закона предусматривает защиту тайны источника информации и запрет на электронную слежку с использованием шпионских программ за работниками СМИ и членами их семей, учитывая подобную скандальную практику, имевшую место в Польше, Венгрии и Греции, сообщает Le Figaro.

В публикации говорится, что новый закон будет требовать, чтобы в государственных СМИ назначение руководителей производилось в соответствии с "прозрачной" и "недискриминационной" процедурой, а финансирование было "адекватным и стабильным".