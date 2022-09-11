https://news.day.az/world/1494504.html Новые лесные пожары в Калифорнии - ВИДЕО
Новые лесные пожары в Калифорнии - ВИДЕО
Площадь лесного пожара, бушующего в округах Пласер и Эль-Дорадо в Калифорнии за последние сутки удвоилась, около шести тысяч человек были эвакуированы. Этот пожар получил название "Комар", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Из-за гари в близлежащих районах значительно ухудшилось качество воздуха, в связи с чем организаторы отменили ежегодную велогонку вокруг озера Тахо Tour de Taho, расположенного в 80 километрах от очага возгорания.
Власти соседнего штата Невада рекомендовали населению держать окна в домах закрытыми.
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