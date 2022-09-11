Новые лесные пожары в Калифорнии

Площадь лесного пожара, бушующего в округах Пласер и Эль-Дорадо в Калифорнии за последние сутки удвоилась, около шести тысяч человек были эвакуированы. Этот пожар получил название "Комар", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Из-за гари в близлежащих районах значительно ухудшилось качество воздуха, в связи с чем организаторы отменили ежегодную велогонку вокруг озера Тахо Tour de Taho, расположенного в 80 километрах от очага возгорания.

Власти соседнего штата Невада рекомендовали населению держать окна в домах закрытыми.