В Венгрии заявили, что ЕС может пересмотреть санкции против РФ

Введенные Евросоюзом антироссийские санкции не оправдали ожидания, поэтому, вероятно, они будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Такое мнение высказал советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"ЕС ввел санкции на определенный период времени, поэтому в осеннем политическом сезоне речь будет идти в том числе и об оценке рестрикций. Если мы посмотрим на себя, на весь мир, то поймем, что ограничительные меры не оправдали тех ожиданий, что были на них возложены", - написал он в соцсетях.

При этом советник премьер-министра отметил, что идея о действенных антироссийских рестрикциях была абсурдной.

"В профильной литературе говорится, что ограничения работают, когда крупный игрок применяет их против мелкого. Если посмотреть на сферу энергетики в этом отношении, то ситуация совершенно противоположная: Россия является энергетическим гигантом, а Европа - карликом", - считает Балаж Орбан.

Поэтому, по его мнению, "на колени становится не российский энергетический сектор, а европейский".

"Считаю, что эту политику нужно пересмотреть. Об этом будет следующий политический сезон в Европе", - добавил он.