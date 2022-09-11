Европейские страны отходят от "зеленой" политики

Британка Сьюзен Холлидей сейчас даже чай наливает с осторожностью - боится взрывов. И просыпается от землетрясений. Через дорогу от её дома в Литл-Памптоне, есть участок, на котором добывают сланцевый газ.

"Мы смотрели телевизор и услышали взрыв снаружи. Затем было землетрясение почти в 3 балла, мы услышали, как зазвенела посуда в шкафах. Пока рядом с нами существуют эти разрывы и пока их не заделают, все может повториться. А мы хотели спокойную старость", - рассказала она.

С таким взрывным решением по борьбе с энергокризисом выступила Лиз Трасс. В первом же своём обращении к парламенту она заявила, что хочет отменить мораторий на добычу сланцевого газа. И это несмотря на все предупреждения экологов.

"Мы ускоряем освоение всех природных ресурсов страны, включая нефть и газ Северного моря. Мы пересмотрим процесс лицензирования, и это приведет к выдаче сотен новых лицензий на добычу полезных ископаемых", - заявила Трасс.

Старый Свет устал от солнца и ветра. Европа отказывается от так называемого экологичного топлива в пользу нефти и газа. И теперь солнечные и ветряные фермы будут конкурировать за господдержку с традиционной энергетикой.

Всё потому, что зелёная политика становится слишком дорогой и слишком невыгодной. Об экологии больше не говорят политики и не пишут СМИ. Одна Грета продолжает бороться с ветряными мельницами.

"Политики считают, что климатический кризис - это вопрос отдаленной перспективы. Мы сосредотачиваемся на климате, когда у нас есть свободное время. Такое ощущение, что это небольшая проблема", - сообщает Грета.

В чём-то Грета права. В Европе месторождений мало, и добыча полезных ископаемых может быть крайне опасна. В Нидерландах до сих пор помнят землетрясение 2012-го года, когда были разрушены сотни домов.

"У меня есть две маленьких дочки. И если возникает угроза землетрясения, дом может просто рухнуть, они погибнут. Сколько людей должно погибнуть, чтобы власти наконец поняли, что это опасно?" - вопрошает местный житель.

Тогда власти пообещали прекратить добычу сланцевого газа на Гронингенском месторождении. Всё потому, что работы могли разрушить весь соседний городок. Но теперь о прекращении добычи и речи не идёт.

Так же и в Баварии - ещё полгода назад говорили, что откажутся от голубого топлива, потому что конкретно это месторождение наносит вред экологии всей Европы. Сегодня оказалось, что это вопрос дискуссионный.

Причём, газ предлагают добывать методом фрекинга - одним из самых опасных и грязных. Он подразумевает закачку под землю смеси из песка, воды и ядовитых химикатов, чтобы газ сам поступал на поверхность.

"Мы должны использовать все, что возможно. Нам нужны все месторождения, в том числе те, которые находятся на севере страны. Необходимо объединить всю энергию и ничего не упустить!" - заявил Маркус Зедер, премьер-министр Баварии.

Европейские политики боятся не землетрясений, а потрясений - политических. В Старом свете начинается сезон протестов - и всё из-за высоких цен на коммуналку.

Немецкие байкеры устроили недолгий автопробег. Недолгий - потому что бензин дорогой. На очереди почти все европейские страны.