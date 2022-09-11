В Греции увеличат стоимость «золотой визы»
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках, заявил, что "золотая виза" для иностранных инвесторов подорожает, ее стоимость увеличится в два раза - до 500 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Чтобы увеличить доступную недвижимость для греков, сейчас мы увеличиваем лимит инвестиций для выдачи вида на жительство Golden Visa с 250 тысяч до 500 тысяч евро", - сообщил Мицотакис.
По словам политика, государство будет предлагать свои простаивающие активы частным застройщикам. Половина жилья будет сдана в аренду по низкой цене, а остальные дома буду использоваться частными лицами в коммерческих целях.
"Инструмент, который обычно используется во многих крупных европейских городах, имеющих аналогичные жилищные проблемы", - резюмировал премьер.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре