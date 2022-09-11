В Греции увеличат стоимость «золотой визы»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках, заявил, что "золотая виза" для иностранных инвесторов подорожает, ее стоимость увеличится в два раза - до 500 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чтобы увеличить доступную недвижимость для греков, сейчас мы увеличиваем лимит инвестиций для выдачи вида на жительство Golden Visa с 250 тысяч до 500 тысяч евро", - сообщил Мицотакис.

По словам политика, государство будет предлагать свои простаивающие активы частным застройщикам. Половина жилья будет сдана в аренду по низкой цене, а остальные дома буду использоваться частными лицами в коммерческих целях.

"Инструмент, который обычно используется во многих крупных европейских городах, имеющих аналогичные жилищные проблемы", - резюмировал премьер.