В Греции анонсировали меры поддержки населения и бизнеса на €5,5 млрд на фоне кризиса

Правительство Греции решило выделить €5,5 млрд ради поддержки бизнеса и населения в условиях энергокризиса. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает греческий телеканал EPT1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Всего восемь мер поддержки домохозяйств и предприятий до конца 2022 года, 12 крупных реформ в 2023 году, а также план по решению проблемы жилья для молодежи. В общей сложности объявленные им меры обойдутся в €5,5 млрд", - отметил Мицотакис.

По его словам, свыше 2 млн граждан Греции в декабре получат очередную помощь в размере €250. Также студенческое пособие на проживание на частных квартирах вырастает с €1 000 до €1 500. Кроме того, размер ежемесячного пособия за ребенка увеличивается в полтора раза.

Он добавил, что €60 млн в виде субсидий получат фермеры в качестве защиты от роста стоимости удобрений, а животноводам выделили €89 млн, чтобы справиться с ростом цен на корма. Также был профинансирован монтаж свыше четверти миллиона небольших солнечных панелей на крышах домов, предприятиях и фермах, которые будут генерировать свою бесплатную энергию.