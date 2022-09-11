В Италии анонсировали решение ЕК по потолку стоимости газа в сентябре

Члены Еврокомиссии намерены окончательно договориться о лимите цен на российский газ до конца сентября. По словам итальянского министра по экологической модернизации Роберто Чинголани, переговоры в ЕС идут активно, но единого мнения участники не достигли поскольку зависимость государств от поставок сырья разнится, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Комиссии выдали соответствующий мандат. Решение поддержали 15 стран, это максимум из возможного. ЕК может рассмотреть вариант и позднее, но определенно в сентябре. Высказались все министры: некоторые - твердо "за", другие сомневались, а представители наиболее зависимых от газа из РФ государств выступили категорически "против"", - цитирует Чинголини La Repubblica.

Министр подчеркнул, что предстоящее решение о потолке стоимости газа коснется не только России, но и других поставщиков ресурса.

Ограничивать поставки только российского газа не имеет смысла. Ныне в страны Европы его поступает несравнимо меньше, чем до конфликта. Поэтому сигнал нужно дать всем производителям", - отметил Чинголани.